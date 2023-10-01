أمير القصيم يفتتح مبنى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بعنيزة بتكلفة 43 مليون ريال

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم مبنى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمحافظة عنيزة بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 43 مليون ريال، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين ، بحضور معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس إسماعيل الغامدي ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي القحطاني، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم عبدالله السباعي .

واطلع سموه على تفاصيل ومكونات المبنى الذي يضم عدداً من الخدمات المساندة وغرف التنويم والصالات المرتبطة بالترفيه بالإضافة إلى عدد من الأقسام الإدارية والفنية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للنزلاء.

وبارك سمو أمير منطقة القصيم افتتاح المشروع ، الذي يعد أحد المشاريع التنموية التي تخدم فئة عزيزة على الجميع وهم كبار السنّ ، مشيراً سموه إلى أن الدولة أعزها الله لا تألو جهداً في خدمة جميع فئات المجتمع ومن بينهم كبار السنّ ، حيث وفرّت لهم أفضل خدمات التأهيل والعناية من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة .

وأشاد سموه بدور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تفعيل اليوم العالمي للمسنين تأكيدًا على القيم الإسلامية الحميدة التي تدعو إلى توقير واحترام المسنين، وإبراز دورهم ومساهمتهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء والمشاركة المجتمعية.

وشهد سمو أمير منطقة القصيم الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة تخلله كلمة لمعالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس إسماعيل الغامدي، أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على اهتمامه ورعايته لبرامج التنمية الاجتماعية بالمنطقة، مما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله، بالبرامج المقدمة لجميع فئات المجتمع ومن بينها كبار السنّ ، سعياً للوصول لجودة الحياة وتحقيقاً لرؤية السعودية 2030 .

وأشار الغامدي إلى أن هذا المشروع من المشاريع الحديثة التي تخدم كبار السن وتقدم العديد من الخدمات المساندة لتوفير الرعاية والعناية لهم .

وفي نهاية الحفل كرم سموه الداعمين والمساهمين في دعم برامج كبار السن.