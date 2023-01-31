أمير القصيم يفتتح مبنى قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, مبنى قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء محمد الدوسري، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، وأمين القصيم المهندس محمد المجلي، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

واطلع سموه على مكونات المبنى وعلى الجاهزية العالية لمنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق، وتوفير أحدث التجهيزات العسكرية والتقنية المتقدمة التي تسهم في كشف وضبط المخالفات الأمنية.

وشهد سموه الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي تخلله كلمة للواء الدوسري تطرق فيها للدور الذي يقوم به منسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق في تحقيق المنجزات الأمنية انطلاقا من الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة.

فيما بارك سمو أمير القصيم افتتاح مبنى القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، معبرا عن فخره بمنسوبي قوة أمن الطرق, منوهاً بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة لإنشاء مقرات قطاعات الأمن بمتابعة مستمر من سمو وزير الداخلية.

وأشار إلى أن ما شاهده من تقنيات وأجهزة ومعدات وقبلها كفاءات امنية عالية التدريب والهمة يعد مصدر فخر واعتزاز، داعيًا الله أن يوفق ويعين جميع منسوبي القطاعات الأمنية لخدمة هذه البلاد ومواطنيها.

وبيّن أن القوات الخاصة لأمن الطرق تتميز بشمولية تخصصاتها الأمنية والإنسانية المحترفة وتدريبها للقيام بكل ما يستلزمه الموقف في الميدان لحفظ الأمن كسائر زملائهم الآخرين من رجال الأمن.