أمير القصيم يفتتح «معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني» .. الثلاثاء القادم

المناطق_القصيم

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بعد غدٍ الثلاثاء في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة «معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني» في محطته الثانية بالقصيم، وهو أحد المسارات الرئيسية للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالتعاون مع شركة (سابك( ووزارة التعليم بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، والتعريف بأفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية.

ويضم المعرض 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض جناحه الأول المخصص لأولياء الأمور عدداً من الأنشطة منها: محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية، ويقدم جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية لأولياء الأمور، بينما خُصص الجناح الثاني للشباب بهدف تقديم محاضرات توعوية وإجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية، والتعريف بطرق التصيد الهاتفي، ويضم الجناح الثالث منطقة للأطفال يتم من خلالها محاكاة التصفح الآمن للإنترنت، والتعرّف على المصطلحات السيبرانية، وألعاب افتراضية متنوعة، فيما خصص الجناح الرابع لقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني.

ويأتي «معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني» ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وحماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، وسيتم تنفيذه في كافة مناطق المملكة.