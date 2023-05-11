أمير القصيم يقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة عميد

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قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير الجوازات بالمنطقة العميد فهد العسعوس , رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وقدم سموه التهنئة لمدير جوازات المنطقة، متمنياً له ولجميع زملائه منسوبي الجوازات التوفيق والسداد في القيام بواجباتهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب العميد العسعوس ، عن سعادته بصدور ثقة ولاة الأمر – حفظهم الله -، عاداً الترقية حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء.