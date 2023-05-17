أمير القصيم يكرم الطالبات الفائزات في معرض آيتكس 2023 الدولي

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم, الطالبات نورة القيضي، وأميرة العجلان من مجمع الأمير سلطان للموهوبات في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والطالبة ألين القبلان من الثانوية الأولى في تعليم الرس, الحاصلات على ميداليات ذهبية وفضية في معرض آيتكس 2023 الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، والمقام في ماليزيا، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير عام تعليم القصيم محمد بن سليمان الفريح، والعديد من القيادات التعليمية.

وهنأ سموه الطالبات وأسرهن ومدارسهن على هذا الإنجاز الوطني المميز، الذي يُعد مفخرة للوطن، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة – رعاها الله – على رعاية المواهب وصقلها ودعم أبناء وبنات الوطن في جميع المجالات العلمية.

وبارك سموه للقيادة الرشيدة -أيدها الله- وللوطن بهذا التميز والإبداع من المبدعات الحاصلات على الميداليات الذهبية في المعرض الدولي آيتكس 2023, وقال سموه: نفتخر ونعتز كثيرًا بهذه النتائج المتميزة لمخرجات التعليم في المملكة وأبناء وبنات الوطن يعتبرون سفراء الذهب والتميز للوطن الغالي الذي يستحق الكثير.

من جانبه عبر مدير عام تعليم القصيم عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لإنجازات التعليم ورعايته، وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب والطالبات، متمنيًا للفائزات مزيدًا من الإنجازات في المحافل المحلية والدولية.