أمير القصيم يكرم الطلبة الفائزين بمسابقات القرآن والسنة والثقافية

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر الإمارة اليوم، تسعة من الطلاب والطالبات الفائزين بجوائز ومراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، ومسابقة المهارات الثقافية على مستوى المملكة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير التعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، وعدد من القيادات التعليمية.

وكرم سموه، الطلبة: عمار العبيدان، وحسام المحسن، ويزيد الحربي، ومنار العبيدان، من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وحور العرمان من إدارة تعليم الرس، وأروى برهان من إدارة تعليم عنيزة، وعائشة الوهيبي من إدارة تعليم البكيرية ، لفوزهم بمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية بمسارات الحفظ، والتلاوة، والحديث ، كما كرم سموه الطالب إياد السالمي، والطالبة رغد الحربي، من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، لفوزهما في مسابقة المهارات الثقافية بمسار الأدب.

وهنأ سمو أمير القصيم الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة، مؤكداً أن هذا الإنجازات محل فخر لهذا الوطن، مباركاً لكل من أسهم في الدعم والمساندة لتحقيق هذا الإنجاز.

وقدم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – على اهتمامهما ورعايتهما لأبناء الوطن، الذي يؤكد الحرص في اكتشاف المواهب وصقلها بما يسهم في تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

من جهته ثمن الفريح الدعم المتواصل من سمو أمير المنطقة، ورعايته الدائمة لمناشط وبرامج التعليم بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تؤكد أهمية مواصلة النجاحات التي تسهم في رفعة الوطن وتطوره، وتأتي امتدادًا للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات تعليم القصيم.