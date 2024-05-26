أمير القصيم يكرم الفائزين في مسابقة «فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم» في نسختها الثانية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، الحفل الختامي وتكريم الفائزين في مسابقة “فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في نسختها الثانية”، بجوائز تقدر بقرابة نصف مليون ريال، التي تنظمها جامعة القصيم بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن فهد الشارخ، ووكلاء ومنسوبي الجامعة.

وقدَّم سموه شكره لجامعة القصيم والقائمين على تنظيم هذه المسابقة القرآنية المتميزة كافة ، وقال : ” كم يشرفني رعاية مناسبات حفظ القرآن الكريم واعتبرها من أغلى وأحب المناسبات إلى قلبي لمكانة القرآن العظيمة في منهج هذه البلاد وفي حياتنا اليومية”.

ونوه بأن إقامة مثل هذه المسابقات بالجامعات أو من خلال الجمعيات وتشجيع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن رسالة عظيمة تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة وتدعم مخرجاتها بفضل من الله وتوفيقه.

وأشاد سمو أمير المنطقة بجهود الجامعة في تنظيم هذه المسابقة ، معبرًا عن فخره واعتزازه بروح المنافسة العالية بين المشاركين والاهتمام بالقرآن الكريم ، مؤكدًا أن كتاب الله هو منهج بلادنا المباركة منذ تأسيسها حتى عهدنا الزاهر ، منوهًا بجهود الدولة -أيدها الله- في العناية بالقرآن الكريم وحفظه وتجويده وطباعته.

من جهته، أكد رئيس الجامعة أن المسابقة القرآنية الجامعية دليل ثابت على اهتمام القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ وتعزيز حضوره في بلاد نزل القرآن على ثراها الطاهر.

كما افتتح سمو أمير المنطقة المعرض المصاحب للحفل ” إنه لقرآن كريم ” ، الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالجامعة ، حيث احتوى على 54 ركنًا يتحدث عن مراحل نزول القرآن ، وعناية الصحابة بالقرآن الكريم ، وجهود المملكة في خدمته ، والنتاج العلمي في القرآن وعلومه ، والرسائل العلمية في الجامعة ، والمنجزات الطلابية من خلال “البحوث العلمية”، وعرض عددٍ من المخطوطات القديمة والكتب العلمية ، ومشاركة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في طريقة طباعة المصاحف والتحقق منها وترجمة التفاسير إلى عددٍ من اللغات.

وكرم سموه خلال الحفل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لمشاركته في المعرض، كما كرم اللجنة العلمية للمسابقة، ولجنة التحكيم، ثم توج سموه الطلبة الفائزين بالمسابقة.