أمير القصيم يكرم المشاركين في معرض بريدة المبدعة في باريس

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في المنطقة عبدالعزيز الحميد، والأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد البليهد، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر، والفريق المشارك في معرض “بريدة المبدعة” في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وثمّن سموه جهود فريق العمل المشارك في المعرض، معبراً عن شكره لسمو وزير الثقافة على تفاعله ودعمه لهذا المعرض الذي يعد إنجازاً وطنياً يجسد جدارة المملكة واستحقاقاتها الدولية، مشيداً بجهود واهتمام المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو بمعرض بريدة المبدعة في باريس ، وبما حققه المعرض من نجاح وتفوق أكد تميز مدينة بريدة وعالميتها من خلال عطاءات أبنائها وقدرتهم على الإبداع والتألق.

وأشاد بتكامل وتناغم الجهود بين الغرفة التجارية في منطقة القصيم ومهنيتها في تعاطي ملف الإدراج ومتطلبات اليونسكو والبرامج الفعاليات السنوية وبين وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي واللجنة الوطنية والمندوبية الدائمة وما قدمته من إسهامات بناءة كان المعرض واحداً من مخرجاتها الإيجابية.

وكرم سموه في نهاية اللقاء الجهات والأفراد المشاركين في معرض بريدة المبدعة تقديراً لجهودهم .