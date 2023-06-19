أمير القصيم يكرّم المتميزين بلجان العفو بالمنطقة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بالدور الذي تقوم به لجان العفو لدراسة ملفات النزلاء والنزيلات الذين تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو التي تأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

جاء ذلك بعد أن كرّم سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، المتميزين من أعضاء لجان العفو بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والوكيل المساعد للحقوق بالإمارة صالح البرادي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأشار سموه إلى أن لجان العفو بالمنطقة تعمل بشكل متميز على دراسة ملفات النزلاء والنزيلات واستكمال إجراءات المشمولين بالعفو الملكي الكريم على ضوء المعايير والضوابط المعتمدة بالأمر الملكي، متطلعاً استمرارهم على هذا الجهد والأداء حرصاً على تحقيق أهداف اللجان.