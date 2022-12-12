أمير القصيم يكرّم المشاركين في مبادرة أرض النخيل

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مجلس الإستقبال في ديوان الإمارة بمدينة بريدة , المشاركين في مبادرة أرض النخيل ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.

وأشاد سموه بما تحقق لمبادرة أرض النخيل من أرقام عكست حجم الجهود المبذولة من قبل اللجان القائمة على المبادرة ، مؤكداً أن المبادرة ، بينت أهمية مسؤولية المجتمع بمؤسساته كافة نحو دعم شعار المملكة الذي يرتكز على النخلة؛ لتكون مبادرة وطنية على مستوى الوطن ، وتصبح إسهامه في تأصيل مفهوم جديد للنخلة ومنتجاتها.

من جانبه ، بيّن الرئيس التنفيذي لمبادرة أرض النخيل أحمد المشيقح أن المبادرة استمرت لمدة 10 أيام واستفاد منها أكثر من 250 ألف مستفيد ومستفيدة تخللها أكثر من 400 فعالية متنوعة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة ، شارك فيها أكثر من 60 كلية ومعهد وأكثر من 1000 مدرسة ، مشيراً إلى أن المبادرة صاحبها ملتقى ومعرض شارك فيه أكثر 30 جهة حكومية مختصة ، مبدياً شكره لسمو أمير القصيم على دعمه اللامحدود الذي أسهم في نجاح المبادرة.