أمير القصيم يكرّم المعلمين والمعلمات المتميزين ويوجه بإطلاق جائزة “المعلم القدوة” تزامنًا مع اليوم العالمي للمعلم

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإطلاق جائزة “المعلم القدوة”، تقديراً لدور المعلمين والمعلمات، وعرفانا بالجهود والأدوار التي يقومون بها، في المراحل التعليمية كافة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في حفل تكريم سموه لعددٍ من المعلمين والمعلمات بالمنطقة، خلال زيارته لمقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بمدينة بريدة، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وبارك سمو الأمير فيصل بن مشعل لجميع المعلمين والمعلمات تلك المكانة التي يحتفي بها العالم أجمع، من خلال اليوم العالمي للمعلم، الذي تتجدد فيه أوسمة الشكر والعرفان لهم ولجهودهم التي كرسوها لأبنائهم الطلاب والطالبات, داعياً للجميع بمزيد من العطاء والتقدم والتطور العلمي.

ولفت سمو أمير القصيم إلى أن جائزة المعلم القدوة ستكون سنوية تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم، مشيداً بالدور الكبير للمعلمين والمعلمات في رسالتهم التعليمية والتربوية التي يقدمونها، لأنهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية ولهم الفضل الكبير في بناء الأجيال.

من جانبه أعرب المدير العام للتعليم بالقصيم محمد الفريح عن شكره وتقديره لسموه الكريم على هذا التكريم والاحتفاء بالمعلمين والمعلمات، الذي يجسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقطاع التعليم نحو إيجاد أجواء تحفيزية وخلاقة، تدعم عملية الرفع من مهنية وقدرات المعلمين والمعلمات.

حضر التكريم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومديرو التعليم بمحافظات المنطقة، والقيادات التعليمية.