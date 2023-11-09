أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي شرطة المنطقة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مجلس الاستقبال بالإمارة اليوم، عددًا من منسوبي شرطة المنطقة، تقديرًا لجهودهم في القبض على المتهمين في عدد من القضايا الجنائية، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني.

وأشاد سموه بما قاموا به من أداء أمني مميز ، معبرا عن اعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي أسهمت في كشف القضايا الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يؤكد الحس الأمني العالي لدى أبطال الأمن، والعمل بتفانٍ لحماية أمن الوطن والمواطن، منوهًا بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من القيادة الرشيدة.

من جانبه، ثمن اللواء القحطاني، تكريم سمو أمير القصيم واهتمامه بكل ما يقوم به رجال الأمن، مما كان له الأثر البالغ في الارتقاء بأعمال الأجهزة الأمنية بالمنطقة.