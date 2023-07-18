أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة

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ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جهود منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة ، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية ، والقضاء على هذه الآفة وحماية الوطن والمجتمع ، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التوعوية بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع , مبدياً تقديره لما يقومون به من أعمال مميزة ، لتحقيق ما تهدف إليه القيادة الرشيدة – حفظها الله – في هذا الجانب الأمني المهم.

جاء ذلك خلال تكريم سموه بمكتبه بالإمارة اليوم عدداً من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة نظير جهودهم المميزة في ضبط عدد من القضايا ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية فهد العبدالقادر ، والوكيل المساعد للحقوق بالإمارة صالح البرادي ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فواز الذيابي .

من جانبه عبر العميد الذيابي عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على حرصه ومتابعته لكل عمل يسهم في تحقيق النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات .