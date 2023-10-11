أمير القصيم يكرّم فريق عمل المكتبة القانونية الإلكترونية بموقع الإمارة

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المساهمين في تحديث المكتبة القانونية الإلكترونية بموقع الإمارة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، فريق عمل المكتبة القانونية المتضمن المستشار القانوني خالد المشيقح، ومدير عام الشؤون القانونية بالإمارة الدكتور عادل الحجيلان، ومدير عام تقنية المعلومات بالإمارة صالح الرسي، ومدير عام المراجعة الداخلية بالإمارة سليمان الثويني، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بجهود فريق عمل المكتبة القانونية، مؤكداً بأنها ستكون مرجعاً رئيسياً للمستشارين القانونيين بديوان الإمارة، أو من خلال الاستفادة منها من قبل المهتمين بالجوانب القانونية، لما تحتويه من مراجع هامة في العديد من المواضيع.

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز عن ما تم تحديثه من المراجع القانونية التي تسهم في زيادة الجوانب المعرفية والقانونية للمستفيدين.