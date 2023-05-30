أمير القصيم يكرّم 24 فائزة بجائزة شقائق الرجال

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وصف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، جائزة شقائق الرجال بأنها أيقونة وعلامة بارزة لتمكين المرأة في المنطقة وأصبحت جامعة تخرّج المبدعات والمتميزات اللاتي يعتز بهن الوطن .

جاء ذلك خلال رعايته حفل تكريم الفائزات بجائزة شقائق الرجال في دورتها الثالثة ، الذي أقيم بقاعة التأسيس بديوان الإمارة اليوم ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من المسؤولين والمسؤولات بالمنطقة .

وعبر سمو أمير القصيم عن اعتزازه بما حققته الجائزة من دور ريادي في تحفيز وتقدير المبدعات من فتيات الوطن ، وفخره بما وصلت إليها الجائزة من تطور عام بعد عام ، وقال سموه : الجائزة تأتي كإحدى برامج تمكين المرأة في المنطقة ، انطلاقا مما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من رعاية واهتمام ببرامج تمكين المرأة كونها جزءا مهما من رؤية المملكة 2030 ، مشيدا بدور المرأة السعودية وحضورها في الفاعل في كافة المناسبات والأعمال والمبادرات الإنسانية .

وأشار سموه الى أن إمارة المنطقة عملت بشكل كبير في مواكبة برنامج تمكين المرأة وتحفيز المبدعات والمتميزات ، موجهاً بأن يكون شعار جائزة شقائق الرجال ( بكن أفتخر ) ، تقديرا لدور المرأة واعتزازا بالأدوار التي تقوم بها لخدمة الوطن والمجتمع ، معبرا عن شكره لكافة اللجان والجهات التي عملت على تقييم المشاركات بجميع مراحلها حتى إعلان الفائزات بالجائزة .

وكان الحفل الخطابي للجائزة قد تخلله كلمة لأمينة عام الجائزة الدكتورة فاطمة الفريحي ، التي اوضحت ان الجائزة شملت ستة مسارات هي حفظ القرآن الكريم، والإبداع والابتكار، والتفوق العلمي، وكفاءة الأداء والمسؤولية المجتمعية والانتماء الوطني، وخلصت إلى فوز 24 فائزة .

بدورها أعربت مشاعل المقبل في كلمة الفائزات عن سعادتها وزميلاتها الفائزات بالجائزة بهذه المناسبة السعيدة ، اللاتي يعتززن بها كثيرا كونها تتويج لمسيرة من الإبداع والتميز لفتيات المنطقة .

كما شهد سمو أمير القصيم خلال الحفل عرضا مرئيا بهذه المناسبة يحكي مسيرة الجائزة ، ودشن الدورة الرابعة من جائزة شقائق الرجال تحت شعار ( بكن أفتخر ) .