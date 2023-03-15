أمير القصيم يكرّم 40 فائزاً بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم , حفل تكريم 40 فائزاً بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، من الجهات الحكومية والأفراد بنسختها الثانية ، بحضور صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية ، ومعالي نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي صالح بن محمد العثيم ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين بالمنطقة وممثلي الوزارات الفائزة بالجائزة .

وقال سموه في كلمته خلال حفل التكريم : كما بدأنا بفضل الله هذه الجائزة قبل سنتين وعملنا عليها بجهود كبيرة فلقد تم تسجيل جائزة صناعة المحتوى في الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتكون إحدى مبادرات إمارة منطقة القصيم الوطنية .

وأضاف : نحن نكرّم المبدعين في صناعة المحتوى ليس للتسويق أو بروز إعلامي شخصي محدود لإمارة المنطقة أو لمجرد الظهور بل لكل ما يخدم الوطن وهذه الكوكبة هم يعملون لمصلحة الوطن وأمن الوطن والدفاع عنه وإبراز المحتوى الوطني المشرف.

وبيّن سموه بأن الجائزة كانت إحدى مخرجات برنامج الأمن الفكري، ومن نقوم بتكريمهم اليوم هم جنود يجاهدون عبر الكلمة والحرف والصورة والمحتوى الوطني للدفاع عن الوطن ويصنعون البديل للمحتوى الهابط في فضاء الإعلام الممنهج لتلويث أفكار المتابعين لوسائل التواصل الاجتماعي , مؤكدا أن الأشخاص الذي ينتحلون مسميات شخصية لأبناء الوطن، في وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم خفافيش ظلام يدسّون السمّ بين أبنائنا وأجيالنا لتغيير فكرهم وولائهم للوطن .

ولفت الانتباه إلى الجهود التي بذلت من قبل لجان التحكيم بالجائزة ، حيث أشار إلى أن فريق العمل بالجائزة حرص على قياس وتقصي الحسابات في وسائل التواصل سواء المرئي أو المقروء ، مقدماً سموه شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالجائزة ، وعدّ الجائزة بأنها مصدر فخر واعتزاز، كون إمارة المنطقة كان لها السبق في المساهمة بجزء يسير بما تقوم به اجهزة الدولة.

وأوصى سمو أمير القصيم بتحصين أفراد الأسرة والمجتمع ، وأولى خطوات التحصين أن أقول للمحسن أحسنت من المخلصين، مباركاً لجميع الفائزين بالجائزة الذين كان لهم دور وطني في صناعة المحتوى الإيجابي والدفاع عن وطنهم بالحرف والكلمة والتدوين .

وكان سمو أمير القصيم قد شهد الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة ، تخلله عرض مرئي يحكي مسيرة الجائزة ، وثمّن في كلمة الفائزين بالجائزة صلاح الغيدان دعم سمو أمير القصيم ورعايته لتعزيز المحتوى الإعلامي الإيجابي على جميع منصات التواصل الإجتماعي ، مؤكداً أن فوزه مع زملائه بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي يحملهم مسؤولية عظيمة في الاستمرار بالمحتوى الإيجابي الذي يخدم الوطن والمجتمع .

من جانبه ، قدم صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري ، مساعد وزير الداخلية – ضيف شرف الجائزة – شكره لسمو أمير القصيم على اهتمامه في تعزيز الجوانب الوطنية الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أن إمارة القصيم تصنع هذا اليوم إبداعاً تقوده بكل جدارة وحدثاً سنوياً مميزاً هادفاً لأبناء وبنات الوطن ، لتعزيز المحتوى المحلي وجودة الحياة ،بشكل إيجابي يعزز من قيمة الإنسان، ويحقق رؤية المملكة 2030.

بعد ذلك أعلن وكيل إمارة القصيم أسماء الفائزين بالجائزة من الجهات الحكومية والأفراد ، والذين يبلغ عددهم 40 فائزاً في جميع منصات التواصل الاجتماعي وهم :

مسار الجهات الحكومية : سناب وزارة الداخلية ، حساب رئاسة أمن الدولة على تويتر ، حساب وزارة الحرس الوطني على تويتر ، حساب مركز الملك سلمان للإغاثة على تويتر ، حساب الملك عبدالعزيز على تويتر ، حساب النيابة العامة على تويتر، حساب وزارة الصحة على تويتر، حساب وزارة التجارة على تويتر .

كما فاز بالجائزة من الأفراد : محمد بن سعود الخميسي، وعبدالله بن بندر المريخي، ومنصور بن محمد العساف، ومنصور بن عبدالله الشويعر، وسعيد بن محمد السهيمي، ومالك بن مرزوق الروقي، والدكتور محمد بن فهد الحصين وفيصل راكان بن حثلين، وفهد بن شديد البقمي، وعناد بن رشيد العتيبي، والدكتورة خلود بنت صالح المانع، والدكتور عبدالله بن دخيل الجديع، وعبدالعزيز بن محمد الحصيني، وعبدالله رشيد بن روكان، و سلمى بنت عبدالحميد بوخمسين، وصلاح بن طالع الغيدان، والدكتور محمد بن حسين الحاجي، وفهد بن علي كاملي، وهاني عبدالرحمن بن صفيان، وإبراهيم بن علي الخشيم، وعمر بن عبدالرحمن الجريسي، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن الغنيم، و هاشتاق السعودية، وعبدالمجيد بن صالح البلوي، وتركي بن حمد الدوسري، وأحمد بن محمد البشري، وحسن بن محمد الهويمل، و أخبار السعودية، وحمد بن عبدالله القاضي .

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير القصيم الفائزين الحاصلين على الجائزة ، متمنياً لهم التوفيق والاستمرار على هذا النهج المتميز .