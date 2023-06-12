أمير القصيم يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي مركز القرين

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – اليوم – عدداً من المواطنين من أهالي مركز القرين، يرافقه وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني.

وأوضح سموه، أن مثل هذه الزيارات تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمس احتياجات المواطنين من أهالي المحافظات والمراكز بالمنطقة، والالتقاء بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.