أمير القصيم يلتقي منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة ويشيد بالإنجازات الأمنية خلال الفترة الماضية

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإنجازات الأمنية التي حققها رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة ، للتصدي لعمليات حيازة وترويج المخدرات والتعامل فيها بأي صورة من الصور خلال الفترة الماضية ، مبدياً سموه اعتزازه وتقديره لكل الجهود التي يبذلها منسوبي مكافحة المخدرات وكان لها أثر كبير وفاعل لحماية و وقاية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة من سمو وزير الداخلية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم مقر إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة، يرافقه وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير شرطة المنطقة اللواء علي القحطاني, استمع خلالها إلى شرح من مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فواز الذيابي عن المنجزات الأمنية الكبيرة لإدارة مكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية.

وأكد سمو أمير القصيم أن التنسيق الأمني العالي بين القطاعات الأمنية بالمنطقة، كان له الأثر الكبير في التصدي لعمليات حيازة وترويج المخدرات.