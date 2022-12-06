أمير القصيم ينوه بتميّز تعليم المنطقة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والموهوبات

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الفريح، يرافقه مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح، بمناسبة حصول الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة “بنات” على المركز الأول فئة (أ) وإدارة التعليم بمحافظة البكيرية (بنات) على المركز الأول فئة (ج) في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والموهوبات في عامه الثالث، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وهنأ سمو أمير القصيم الجهات التعليمية الفائزة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والموهوبات ‎التي تؤكد أن البيئة التعليمية بالمنطقة بيئة محفزة للموهبة والإبداع وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- لدعم أبناء وبنات الوطن، وتميزهم على المستوى المحلي والعالمي، مشيداً بجهود إدارة التعليم بالمنطقة، التي أسهمت في تمكين الموهوبين والموهوبات وإبراز إبداعاتهم ليكونوا فاعلين في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

واستمع سموه إلى شرح موجز عن مستهدفات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين والموهوبات الذي يهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجالات العلمية ذات الأولوية التنموية، وهي تسعى للإسهام في بناء منظومة وأنموذج للموهبة والإبداع محلياً وإقليمياً وعالمياً.