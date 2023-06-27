أمير القصيم يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، وجميع المسلمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن مشعل باسمه واسم أهالي المنطقة، عن خالص التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله -عز وجل- أن يديم عزهم ويمتعهم بموفور الصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمونه من تيسير لضيوف الرحمن، وتقديم أفضل الخدمات لهم ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام في ميزان حسناتهم، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وأمانها في ظل القيادة الحكيمة .