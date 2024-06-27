أمير القصيم يهنئ جامعة القصيم بمناسبة حصولها على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، رئيس ومنسوبي جامعة القصيم بمناسبة حصول الجامعة على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي في البحث العلمي (2024م) المقامة بتنظيم من الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية في مقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية.

وقال سموه بعد إطلاعه على كتاب رئيس جامعة القصيم الدكتور محمد الشارخ: نهنئكم على ما تم تحقيقه، ونشكركم على ما تبذلونه أنتم وزملاؤكم من جهود، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.