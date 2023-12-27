أمير القصيم يهنئ جمعية “كبدك” لحصولها على شهادة أفضل بيئة عمل من الهيئة العالمية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، مدير عام الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد “كبدك” مطلق الخمعلي، بمناسبة حصول الجمعية على شهادة أفضل بيئة عمل من الهيئة العامة العالمية لثقافة بيئة العمل great place to work.

وهنّأ سموه الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بهذا الإنجاز الذي يعكس حرص الجمعية بتجويد العمل وتهيئة البيئة الملائمة التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الجمعية، مؤكداً سموه بأن الجمعية تقوم بأدوار كبيرة لخدمة مرضى الكبد، متطلعاً إلى الاستمرارية في تجويد العمل انطلاقاً بما توليه الجمعية من عناية واهتمام لخدمة المرضى.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من مدير عام الجمعية عن المعايير والمتطلبات التي تم استيفاؤها من قبل الجمعية للحصول على الشهادة العالمية لأفضل بيئة عمل.