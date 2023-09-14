أمير القصيم يهنئ رئيس جامعة القصيم بمناسبة دخول الجامعة لأول مرة ضمن أفضل الجامعات الدولية وفقاً لتصنيف شانغهاي العالمي 2023م

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هنأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، معالي رئيس جامعة القصيم بمناسبة دخول الجامعة لأول مرة ضمن أفضل الجامعات الدولية وفقاً لتصنيف شانغهاي العالمي 2023م ، الذي يعد الأقدم والأعرق بين كافة هيئات التصنيف الدولية.

وبارك سمو أمير القصيم لمعالي الدكتور عبدالرحمن الداود ولمنسوبي جامعة القصيم دخول الجامعة لهذا التصنيف ، الذي يضاف لإنجازات الجامعة بفضل من الله ثم بدعم القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، متمنياً سموه التوفيق للجامعة ومنسوبيها للمضي قدماً نحو مصاف الإنجازات والتميز.