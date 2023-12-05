أمير القصيم يوافق على تنفيذ “ميدان الكليجا” في بريدة

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وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، على مقترح ومبادرة الغرفة التجارية في القصيم بتصميم وتنفيذ وتحمل تبعات وتكلفة إقامة “ميدان الكليجا” في أحد المواقع والميادين الحيوية في مدينة بريدة، بالتنسيق مع أمانة المنطقة لاختيار الموقع الملائم.

وعرضت الغرفة التجارية مبادرة تنفيذ ميدان للكليجا في أحد المواقع الحيوية في مدينة بريدة، والعمل على تجهيز جماليات ومجسمات الميدان؛ وذلك استشعارًا منها لأهمية هذا المنتج من ارتباط شعبي وتراثي بالمنطقة، وإسهاماً من الغرفة في تكريس مبادئ التميز والتفرد، وتعزيز قيم المسؤولية المهنية والمجتمعية، التي تقود نحو تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في المنطقة.

ونوه أمين عام الغرفة التجارية في القصيم محمد بن عبد الكريم الحنايا، بحرص أمير منطقة القصيم على استثمار القدرات والطاقات، وتكريس مبادرات التنمية المهنية، ووقوفه خلف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وتذكيره دومًا بضرورة استشعار القطاع الخاص والحكومي لواجباته تجاه المنطقة وأبناء الوطن بوجه عام، بما يكفل المساهمة المباشرة في تعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي.

وتنظم غرفة القصيم مهرجان الكليجا منذ أربعة عشر عاماً بشكل سنوي.