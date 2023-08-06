أمير القصيم يوجه المسؤولين بالمنطقة باستقبال المواطنين وتخصيص الوقت الكافي للاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم

المناطق_واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، جميع المسؤولين من مديري الجهات الحكومية، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز بالمنطقة، بفتح أبواب مكاتبهم واستقبال المواطنين بشكل يومي، والاستماع إلى آرائهم، والتجاوب مع ملاحظاتهم، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تؤكد على خدمة المواطنين ومراعاة مصالحهم وفقاً للأنظمة والتعليمات.

وأكد سموه لجميع الجهات الحكومية بالمنطقة، على أهمية تخصيص الوقت الكافي لاستقبال المواطنين في مكاتبهم، وإنجاز جميع معاملاتهم، وأداء الأمانة وإبراء الذمة، مع مراعاة تخصيص القنوات التي تسهم في إيصال صوت المواطن، حرصاً على جودة الأداء، وإيجاد الحلول التي تسهم في تذليل التحديات التي تواجه المستفيدين من الجهات الحكومية.