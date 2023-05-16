أمير القصيم يوجه بتأسيس مكتب تنسيقي للمرصد الوطني للمرأة بديوان الإمارة

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بتخصيص مكتب تنسيقي للمرصد الوطني للمرأة لتعزيز التعاون مع المرصد الوطني للمرأة في الرياض ، لدعم مساهمة المرأة في التنمية بالمنطقة .

وأكد سمو أمير القصيم بأن وجود مكتب للمرصد الوطني للمرأة في ديوان الإمارة يساعد على تقديم مؤشرات محلية وتفصيلية لصناع القرار وتزويد المرصد الوطني للمرأة في الرياض بكافة البيانات التي تساهم في دعم مشاركة المرأة في جميع الجوانب التنموية بالمنطقة كون انه لايزال هناك الكثير لتقديمه للمرأة في منطقة القصيم ، بالإضافة إلى المساهمة في بناء وقياس مؤشرات دور المرأة في التنمية والاستفادة من خبرات المرصد الوطني للمرأة في مجال البحث والتحليل والقياس في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .