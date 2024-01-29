أمير القصيم يُدشن مركز نوبكو اللوجستي لخدمة 316 مستشفى ومركزًا صحيًا لمنطقتي القصيم وحائل

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، مركز نوبكو اللوجستي بمنطقة القصيم، ضمن مبادرة إطلاق مراكز الخدمات اللوجستية، بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي ومدير الشؤون الصحية بمنطقة القصيم أيمن الرقيبة، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات فهد الشبل.

ويهدف المركز إلى تطوير الخدمات وسلاسل الإمداد بالقطاع الصحي الحكومي في المملكة، ودعم جهود الدولة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية، وتمكين المجتمع من خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية تحقق الاستدامة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، العناية والاهتمام الذي توليهما القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين تحقيقا لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن شركة نوبكو شركة وطنية رائدة في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، وتأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، حيث كان لها الأثر الكبير في رفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل إستراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة.

واستمع سموه إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة نوبكو، حيث بيّن أن مركز القصيم اللوجستي مجهّز بـ 21 أسطول نقل متكامل في حين أن عدد الوظائف بلغ 128 وظيفة، ويمتد توصيل خدماته لـ 316 مستشفى ومركزًا صحيًا لمنطقتي القصيم وحائل.

فيما أوضح الشبل أن المركز يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات اللوجستية، ويسهم في تحقيق أهداف نوبكو في تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية، ويضم المركز مجموعة من المرافق والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما في ذلك المستودعات والتخزين، وإدارة النقل والتوزيع، وإدارة الجودة والأنظمة والعمليات، حيث أقيم على مساحة تقدر بـ 63,000 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 35 ألف طبلية قابلة للتوسع لتحقيق أمن دوائي مستدام.