أمير القصيم يُشيد بحصول مشروع أوقاف الراجحي على شهادة الزراعة العضوية حسب النظام الياباني “JAS”

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بمكتبه اليوم، الأمين العام لأوقاف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي، عبدالسلام الراجحي، بمناسبة حصول أوقاف الراجحي بالمنطقة , على شهادة الزراعة العضوية حسب النظام الياباني (JAS).

واستمع سموه لشرحٍ من الأمين العام لإدارة أوقاف الراجحي عن أهمية هذا الاستحقاق الدولي الذي حصلت عليه الأوقاف، الذي يُعد أحد المشاريع الزراعية الريادية بالمملكة وتميزها في الزراعة العضوية.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بحصول الأوقاف على هذه الشهادة التي جاءت لتؤكد حرص أوقاف الراجحي على التميز في جميع المجالات، ومواصلة الحصول على الاستحقاقات والاعتمادات من المنظمات العالمية، مشيراً إلى أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي أسهمت في تشجيع المنتجات الزراعية وتنميتها وتطويرها، وإعطاء قيمة مضافة لها وبشكل مستمر، مؤكداً أن ذلك الجانب في غاية الأهمية.