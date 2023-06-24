أمير الكويت: حريصون على تعزيز التعاون القائم مع قطر

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أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الكويتي والقطري، مشيرا إلى الحرص الدائم والمشترك لتعزيز أفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة.

وأشاد أمير الكويت – في البرقية التي بعثها اليوم السبت، إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ لتهنئته بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم في قطر – بما حققته دولة قطر في عهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من إنجازات تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف المجالات.. متمنيا المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.