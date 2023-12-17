أمير الكويت يؤدي صلاة الميت على الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -رحمه الله- وذلك في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

كما أدى صلاة الميت رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالكويت.