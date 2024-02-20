أمير المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالعزيز الفالح رحمه الله

المناطق_واس

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة , مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف بعد صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي “سابقًا” الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الفالح.

كما قدم سمو أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

فيما أعربت أسرة الشيخ الفالح عن شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تعزيتهما، داعين الله أن يجزل لهما المثوبة والأجر وأن يغفر لفقيدهم.