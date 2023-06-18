أمير المدينة المنورة يدشّن حزم المشاريع البلدية الجديدة في المدينة المنورة

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‏‎دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حزم المشاريع البلدية الجديدة في المدينة المنورة التي تشمل إنشاء وتشغيل 3 حدائق مركزية كبرى، إضافة إلى إنشاء 135 حديقة مجاورة في الأحياء السكنية، إلى جانب تنفيذ 5 مشاريع للطرق المحورية بقيمة إجمالية تزيد عن 4 مليارات ريال، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

‏‎ونوّه سمو الأمير فيصل بن سلمان بالأدوار التي تضطلع بها أمانة منطقة المدينة المنورة في تعزيز الحراك التنموي الذي تشهده المدينة المنورة، ودورها الفعال في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، مقدماً شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولقيادات الوزارة على دعمهم لكافة المشاريع البلدية والتنموية على مستوى المنطقة بما يعكس توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لتحقيق مستويات متقدمة في النقلة الحضارية التي تشهدها عموم مناطق المملكة في جميع المجالات.

‏‎وتم خلال حفل إطلاق المشاريع الجديدة مشاهدة عرضٍ مرئي عن مشاريع الحدائق الكبرى الجديدة التي تشمل مشروع تطوير واستكمال حديقة الملك فهد المركزية جنوب المدينة المنورة على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم القبة الهوائية، ومتحف التاريخ الإسلامي، والمطل الجبلي، ومدينة الطفل، ومدينة الملاهي، ومنطقة الملاعب الرياضية، ومسار الدراجات الهوائية، ومناطق الخدمات العامة، إضافة إلى مشروع إنشاء الحديقة المركزية غرب المدينة المنورة على مساحة 1.2 مليون متر مربع بتكلفة 465 مليون ريال، تضم الملاعب الرياضية، والمعرض التعليمي، والقرية التراثية، والخدمات الترفيهية، إلى جانب إنشاء حديقة العاقول على مساحة 1.2 مليون متر مربع التي تضم حديقة الزهور، وألعاب الأطفال، ومعرض المعالم، والسوق التراثي، ومناطق التزلج والترفيه.

‏‎كما اطلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على مشاريع حدائق الأحياء والمجاورات السكنية والتي تتضمن تنفيذ 135 حديقة مجاورة في كلٍ من نطاق بلدية أُحد شمال المدينة بمجموع مسطحات خضراء يصل إلى 46 ألف متر مربع، ونطاق بلدية العوالي شرق المدينة بمجموع 206 آلاف متر مربع، إلى جانب نطاق بلدية قباء جنوب المدينة بمجموع 99 ألف متر مربع، فضلاً عن إنشاء حدائق بمجموع مسطحات خضراء 572 ألف متر مربع ضمن نطاق بلدية العقيق غرب المدينة المنورة.

‏‎وتهدف مشاريع الحدائق الكبرى إلى رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتعزيز الغطاء النباتي في الأحياء السكنية بالتوافق مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتسعى هذه المشاريع إلى تهيئة البيئة الحاضنة للأنشطة الترفيهية للسكان، وتعزيز الصحة العامة، وتحسين الوصول إلى الخدمات الترفيهية، وذلك في إطار خطة الأمانة لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدينة.

واشتملت مشاريع الطرق بالمدينة المنورة تنفيذ 5 مشاريع بقيمة 1.36 مليار ريال، بهدف رفع كفاءة وجودة الطرق وتهيئة مسارات مخصصة للحافلات، وأخرى للمُشاة، والدراجات الهوائية، فضلاً عن تعزيز منظومة التشجير والفراغات العامة في الطرق الجديدة، وتشمل المشاريع تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) بطول 27 كيلومتراً، ومشروع تطوير وتأهيل طريق الهجرة على امتداد 24 كيلومتراً في النطاق الواقع بين طريق الملك خالد بن عبدالعزيز (الدائري الثالث) الشرقي والغربي، ومشروع استكمال طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (الجامعات سابقاً) على امتداد 22 كيلومتراً، إضافة إلى مشروع استكمال طريق الملك خالد بن عبدالعزيز(الدائري الثالث) على امتداد 18 كيلومتراً، فضلاً عن مشروع تنفيذ جسر الصافية بطول 950 متراً.

وقدّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ورعايته لمشاريع أمانة المنطقة التي تتواكب مع حجم الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لكافة القطاعات الحكومية في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن والزائر والمقيم .