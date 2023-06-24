أمير المدينة المنورة يدشّن عيادات وقف “حياة” لغسيل الكلى

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وقف حياة لغسيل الكلى بطاقة تشغيلية تشمل 500 مستفيد شهرياً من خلال 55 وحدة وعيادة استشارية متخصصة، جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى وقف جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة.

ويأتي الوقف ضمن مشاريع الجمعية الهادفة إلى توفير الخدمات العلاجية والرعاية الطبية لمرضى الفشل الكلوي المستفيدين من خدمات الجمعية والتي تشمل جلسات الغسيل الكلوي والفحوصات الدورية بالإضافة إلى الخدمات الصيدلانية وتقديم الرعاية الاجتماعية والاستشارات الطبية المتخصصة.

كما دشّن سمو الأمير فيصل بن سلمان، خلال الزيارة، عيادة خدمات الأشعة السينية (X-Ray) المجهزة في العربة المتحركة والتي تساعد على سرعة التشخيص للمستفيدين بالمنطقة.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالحميد بن محمد علي شحات، رئيس مجلس إدارة جمعية حياة الخيرية، أن الوقف سيخدم مرضى الفشل الكلوي بمنطقة المدينة المنورة، وثمّن الدكتور شحات نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية تدشين سموه لوقف حياة لغسيل الكلى وعيادة الأشعة، مقدماً شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما لمجالات العمل الخيري على مستوى المنطقة.

يُذكر أن جمعية حياة الخيرية متخصصة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بمنطقة بالمدينة المنورة، حيث بلغ عدد مستفيدي الجمعية أكثر من 100,000 مستفيد خلال عام 2022م، ونفذت الجمعية 32,916 جلسة غسيل كلوي خلال العام الماضي 2022م بالشراكة مع المستشفيات والمراكز الصحية.