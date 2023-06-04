أمير المدينة المنورة يدشّن 7 مشروعات تنموية للطرق بتكلفة إجمالية تتجاوز 243 مليون ريال

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دشّن صاحب السمو الملكي فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، 7 مشروعات تنموية للطرق بالمنطقة، بإجمالي أطوال بلغ 138 كم، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 243 مليون ريال، وذلك بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من قيادات منظومة النقل.

‎وتضمنت المشاريع استكمال الأعمال المتبقية لمشروع استكمال الطريق الدائري الثالث (تقاطع طريق المدينة/ينبع السريع)، ومشروع استكمال تنفيذ ازدواج طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز والأجزاء المتبقية منه، وتنفيذ أعمال الإنارة للطريق (الجامعات سابقاً) ومشروع استكمال طريق (الفقعلي-المندسة-بواط)، ومشروع الأعمال المتبقية لطريق (طلال- القاعية وعقيلة ثرب- طريق العثيا – طريق ثرب)، بالإضافة إلى مشروع ربط طريق (فضلا – جيدة السطيح) بالضليعة (المرحلة الأولى) – طريق الشميسي – ترعة إلى جانب مشروع تحسين وتطوير طريق منتزه البيضاء البري.

‎ويأتي تدشين المشروعات امتداداً للدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لقطاع النقل والطرق بهدف ربط جميع مدن ومراكز وقرى وهجر المملكة بشبكة طرق ونقل بري متكاملة حديثة وآمنة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذج للتنقل المتكامل وتحسين جودة الحياة في المملكة.

‎من جهته، نوّه معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بما يحظى به القطاع من دعمٍ لامحدود من القيادة الرشيدة –أيدها الله-، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعاية سموه لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية وتدشين سموه هذه المشروعات التي حظيت بتطبيق أعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة خدمةً لسكان وزوار المنطقة.

‎وبيّن المهندس الجاسر أن هذه المشروعات تأتي ضمن إستراتيجية وطنية طموحة أطلقها سمو ولي العهد، تستهدف ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة عبر توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوىً عالٍ من السلامة والجودة، مؤكدًا عزم المنظومة على مواصلة العمل في تنفيذ مشاريع منطقة المدينة المنورة وباقي مناطق المملكة للمضي قدمًا في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الطموحة التي تعد أحد أهم محاور رؤية السعودية 2030.