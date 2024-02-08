أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة

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رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة, بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

وخلال الاجتماع، اطّلع سموه على تقارير الدفاع المدني واللجنة الرئيسية واللجان الميدانية تضمنت ما أُنجز من التوصيات وتفعيل الخطط المعدة للإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى المهام والأعمال المرتبطة بقوة دعم الدفاع المدني بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به لخدمة وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار بمتابعة سمو وزير الداخلية، في ظل دعم القيادة الرشيدة وتوفير السبل الوقائية من المخاطر والجاهزية التامة للفرق الميدانية للدفاع المدني.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية العمل على تسخير جميع الإمكانيات والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتفعيل الخطط اللازمة، والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة بالإضافة إلى تعزيز دور الفرق الميدانية التي تقدم أعمالها الخدمية والتوعوية والإرشادية بما يضمن أمن وسلامة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.

وقد ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.