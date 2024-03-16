أمير المدينة المنورة يرفع الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على الدعم السخي للحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة، عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”.

وأكد سموه، أن صدور موافقته الكريمة بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في النسخة الرابعة يأتي امتدادًا لرعاية الدولة لأعمال الخير والإحسان، وتعزيز التكافل الاجتماعي في شهر الخير والعطاء، مشيراً إلى ما يوليه سمو ولي العهد – حفظه الله – من دعم واهتمام لرفع كفاءة العمل الخيري من خلال تسهيل عملية إيصال التبرعات لمستحقيها، وزيادة موثوقية هذه الأعمال عبر المنصة الوطنية.

ودعا سموه، أهالي منطقة المدينة المنورة كافة، إلى تعزيز العمل الخيري وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وتفعيل دور الأفراد تجاه المجتمع من خلال المساهمة في دعم الحالات الإنسانية التي تعرضها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا المبارك الأمن والرخاء والازدهار.