أمير المدينة المنورة يزور مركز التنمية الصناعية وريادة الأعمال بالهيئة الملكية بينبع

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قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة مركز التنمية الصناعية وريادة الأعمال بالهيئة الملكية بينبع، وذلك بحضور معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبد الهادي بن عبدالرحمن الجهني وعدد من مسؤولي الهيئة.

وخلال الجولة، اطّلع سمو أمير منطقة المدينة المنورة على أعمال المركز ومنظومة خدماته التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة محفزة داعمة للابتكار في مجال ريادة الأعمال وتعزيز مفهومها ونشر ثقافة الأعمال الحرة وتنمية مهارات المستفيدين.

كما التقى الأمير سلمان بن سلطان، ببعض رواد ورائدات الأعمال المستفيدين من خدمات المركز واطّلع على مشاريعهم واستمع إلى قصص نجاحهم، وأشاد بدور مركز ريادة الأعمال في دعم شباب وشابات المحافظة ومنظومة الخدمات التي يقدمها للمشاريع الناشئة والصغيرة.

وعلى صعيد آخر، استقبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة، المدراء ومسؤولي شركات الصناعات الأساسية بمدينة ينبع الصناعية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض دور الشركات في تطوير الصناعات بمحافظة ينبع والجهود النوعية التي تبذلها لدعم وتطوير القطاع الصناعي، وأشاد سموه بدور تلك الشركات في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في ظل الاهتمام الذي توليه الحكومة الرشيدة للقطاع الصناعي على المستوى الوطني، مشيراً إلى الدور المحوري للشركات في دعم المشاريع التنموية ورفد الاقتصاد المحلي وتوفير الفرص الوظيفية النوعية لأبناء وبنات المنطقة، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية فيها.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد لتعزيز الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يتوافق مع مرتكزات رؤية السعودية 2030.

فيما قدّم المدراء التنفيذيون للشركات الصناعية في ينبع، شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه، على ما تجده جميع الأعمال الخاصة بالشركات الوطنية والخدمات التي تقدمها في ينبع من دعم ومتابعة مستمرة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة وما استمعوا إليه خلالها من توجيهات سديدة وثناء على المنجزات التي تحققها الشركات الصناعية في خدمة الوطن والمواطن.