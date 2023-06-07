أمير المدينة المنورة يزور معرض التعلّم وجودة الحياة

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة معرض التعلّم وجودة الحياة، والمقام بالخيمة الملكية في مدينة ينبع الصناعية ويهدف إلى دعم تنمية القدرات البشرية من خلال تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل لدى المستفيدين من جميع الأعمار، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم.

وخلال الزيارة اطّلع الأمير فيصل بن سلمان على أجنحة المعرض واستمع إلى شرحٍ موجز عن خدمات المعرض الثقافي الذي يعكس تجربة مدينة ينبع الصناعية الإثرائية كمدينة تعلّم ضمن أنشطة معهد اليونسكو للتعلّم مدى الحياة.

ويشارك في المعرض المنظم ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي الأول لمدن التعلم العربية، 24 جناحاً مشاركاً بمشاركة عدد من الجهات التي تشرف عليها الهيئة الملكية بينبع بالإضافة إلى إدارة تعليم محافظة ينبع وشركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة، وشركة سامرف إحدى الشركات الرائدة في مدينة ينبع الصناعية.

ويهدف معرض التعلّم وجودة الحياة إلى تعزيز ثقافة التعلّم الشامل مدى الحياة لدى المجتمع، إلى جانب تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة بما يتوافق مع دعم التنمية الوطنية وتأهيل المواطنين للدخول إلى سوق العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وتأتي مشاركة الهيئة الملكية بينبع ضمن مشاركاتها في دعم قطاع التعليم منذ العام 2008 بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال، تضمنت تجهيز الفصول الدراسية النموذجية ومعامل الحاسب الآلي واللغة الانجليزية وفصول صعوبات التعلم بالإضافة إلى دعم المدارس بالمنصات التفاعلية.