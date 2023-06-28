أمير المدينة المنورة يستقبل جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من أصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي، ومشايخ القبائل، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين من أهالي المدينة المنورة، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وهنأ سمو أمير المنطقة ، الجميع بهذه المناسبة، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظهما الله-.

ونوّه سمو أمير المنطقة خلال الاستقبال, بما تحقق من نجاح ملموس في تنفيذ الخطط التشغيلية لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية خلال موسم ما قبل الحج، بفضل تظافر الجهود والتنسيق لتحقيق راحة وأمن ضيوف الرحمن في جميع محاور الخدمة، بدءاً بمنافذ الاستقبال وما يرتبط بخدمات الإسكان، والتفويج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر مراكز التفويج البري، ومحطة قطار الحرمين السريع، راجياً من المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيته العتيق أعمالهم، وأن يتم عليهم حجّهم آمنين مغفوراً لهم.