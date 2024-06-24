أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر ومدير فرع الهيئة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، يرافقهما عدد من قيادات الهيئة.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على آخر المستجدات والمؤشرات التشغيلية لخطة الهيئة في المدينة المنورة والمنجزات التي تحققت خلال أعمال موسم ما قبل الحج، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لزوار المسجد النبوي الشريف والآليات الحديثة وخدمة الإسعاف الجوي.

وأوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن مركز العمليات في المدينة المنورة تلقى منذ بداية موسم الحج ٩٥٤٠٥ مكالمات، بينما بلغ إجمالي البلاغات ١٥٨٤٢ بلاغاً، مؤكداً أن الهيئة سخّرت طاقاتها وإمكاناتها كافة في خدمة ضيوف الرحمن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية طوال أعمال موسم الحج.

وقدّم الدكتور جلال العويسى، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه الدائم لجهود وأنشطة الهيئة على مستوى المنطقة ومتابعته أعمال الهيئة في مواسم الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.