أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة, رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، ومدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، وعددا من قيادات الهيئة.

واطلع سموه على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة لعام، وتقرير موسم العمره لهذا العام ، والخطط التشغيلة في العشر الأواخر من رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

وقدّم الدكتور العويسي شرحاً عن أعمال الهيئة ومستجداتها في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية الإسعافية وشرحاً للأليات الحديثة وخدمة الإسعاف الجوي ومواكبة تطوير منظومة خدمات الهيئة المستقبلية في إطار خططها لتقليل زمن الاستجابة في التعامل مع الحوادث بالإضافة إلى استعراض دور هيئة الهلال الأحمر في التوسع ونشر الخدمة الإسعافية بمختلف المحافظات والمناطق.

وأعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور جلال العويسى، عن شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه ومتابعته الدائمة لجهود وأنشطة الهيئة على مستوى المنطقة بالإضافة إلى دعم أعمال الهيئة في مواسم الحج والعمره لخدمة زوار المسجد النبوي.