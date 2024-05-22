أمير المدينة المنورة يستقبل محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، معالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني.

وخلال اللقاء، قدّم المهندس الزهراني شرحاً عن أعمال الهيئة العليا للأمن الصناعي ونطاقها الإشرافي لأمن وسلامة المنشآت البترولية والصناعية والخدمية وإستراتيجياتها المستقبلية.

وتسلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، نسخة من الخطة التشغيلية والاستعدادات الأمنية للهيئة والمنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها خلال موسم حج عام 1445هـ.