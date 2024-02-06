أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، بمكتبه، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الدكتور وجب بن علي العتيبي.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن التقرير السنوي لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة خلال العام 2023م، مطلعاً على أبرز الإنجازات والبرامج والمناشط والندوات الدعوية والتوعوية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المساجد خلال العام الجاري ومنظومة خدمات الصيانة والنظافة لبيوت الله وتهيئتها للمصلين.

وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بجهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة التي تضطلع بها للعناية ببيوت الله والاهتمام بشؤونها وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، إلى جانب دور الوزارة في تعزيز القيم والآداب وترسيخ معاني التسامح ومفاهيم الاعتدال والوسطية.

من جهته، ثمن الدكتور العتيبي لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، دعمه لأعمال الفرع وتوجيهاته لتعزيز رسالة الوزارة.