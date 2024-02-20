أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة عبد الرحمن بن سالم شكر.

وخلال اللقاء، اطّلع سموه على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة التجارة للعام 2023م, الذي يستعرض خدمات مركز قطاع الأعمال للمستثمرين ورواد ورجال الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات والأنظمة كافة لتمكين المنشآت التجارية من ممارسة أعمالها بكل يسر وسهولة وحل المعوقات والتحديات التي تواجههم بما يدعم مرتكزات رؤية المملكة 2030م.

واستمع سموه إلى شرحٍ عن خدمات المركز السعودي للأعمال، الذي أُنشئ مؤخراً ليقدم الخدمة بكفاءة عالية من خلال مكان وواجهة موحدة لجميع الجهات الحكومية المعنية بالأعمال التجارية.

من جانبه أكد مدير فرع الوزارة، نمو قطاع السجلات التجارية بمنطقة المدينة المنورة، واستعرض خطة الوزارة الرقابية خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى جهود الفرع في الأعمال الرقابية التي تهدف إلى المتابعة والتفتيش على الأسواق والمراكز لمتابعة جميع السلع والتأكد من سلامتها وصلاحيتها والتحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وقّدم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته لأعمال وأنشطة فرع وزارة التجارة على مستوى المنطقة.