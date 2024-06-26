أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة أسامة بن زيد مدخلي، بحضور الدكتور وجب العتيبي المدير العام السابق للفرع.

وفي بداية اللقاء، هنأ سموه مدخلي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة، مُتمنياً له التوفيق والسداد، كما شكر الدكتور وجب العتيبي على جهوده خلال الفترة الماضية، مشيداً بما يقدمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة من خدمات وأعمال جليلة في العناية بالمساجد وإدارة شؤونها وغيرها من خدمات الوزارة على مستوى المنطقة.

فيما ثمّن مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، شكره لسمو أمير المنطقة، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له بعون الله لبذل المزيد من الجهود وفق تطلعات الحكومة الرشيدة.