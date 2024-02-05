أمير المدينة المنورة يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمكتبه بالإمارة، مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبد الله بن غازي الصاعدي.

وخلال الاستقبال، اطّلع سموه على تقرير عن إنجازات وأعمال الفرع للعام 2023 م، واستمع إلى شرحٍ عن الخدمات والبرامج والمبادرات المقدمة للمستفيدين في مجالات تنمية القوى البشرية التي من شأنها تعزيز كفاءة وجودة الأداء ونشر برامج المسؤولية المجتمعية على مستوى منطقة المدينة المنورة.

من جهته، قدّم المهندس الصاعدي، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه لأعمال وخدمات فرع الوزارة بالمنطقة واهتمامه بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأبناء وبنات المنطقة التي تأتي للارتقاء بسوق العمل وتنمية الموارد البشرية