أمير المدينة المنورة يستقبل مدير مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المكلّف

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مدير عام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المكلّف الدكتور عماد محمد خداوردي.

وفي بداية اللقاء، أشاد سموه بخدمات المستشفى ودورها في تعزيز منظومة الرعاية الطبية المقدمة لسكّان المنطقة وضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف , في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الصحي في كافة مناطق المملكة، متمنياً التوفيق لكافة العاملين في هذا الصرح الطبي المتميز.

وخلال اللقاء , تم استعراض الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى بطاقته التشغيلية بسعة 400 سرير بالإضافة إلى الخطط التشغيلية للعام الحالي والعام المُقبل والتي بدورها تسهم في تحسين تجربة المريض وتعزيز مستوى الخدمات الطبية النوعية والتخصصية المقدمة للمستفيدين وفق أعلى المعايير، كما اطّلع سموه على الجوائز والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

من جهته، قدّم مدير عام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة المكلّف، شكره لسمو أمير المنطقة على دعم سموه للقطاع الصحي بالمنطقة ومتابعته لمستجدات المستشفى وخططها التوسعية الهادفة إلى تقديم المزيد من الخدمات الصحية المتخصصة لسكان وزوار المنطقة.