أمير المدينة المنورة يستقبل مدير مكافحة المخدرات المكلف بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، العميد عبد العزيز بن علي الصقعبي، بمناسبة تكليفه مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة، وذلك بحضور اللواء متقاعد مناحي السبيعي.

وخلال اللقاء، أشاد سمو أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود التي بذلها اللواء السبيعي خلال فترة عمله، متمنياً للعميد الصقعبي، التوفيق في مهام عمله وكافة زملائه الأفراد والضبّاط في إدارة مكافحة المخدرات لتحقيق المزيد من النجاحات في أداء مهام عملهم خدمةً للوطن والحفاظ على مكتسباته وشبابه من المخدرات وتعزيز الوعي المجتمعي لمحاربة تهريب وتعاطي هذه الآفة المدمرة للأوطان والمجتمعات.

من جهته، قدّم مدير مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة، على دعمه الدائم ومتابعته لأعمال إدارة مكافحة المخدرات على مستوى المنطقة.