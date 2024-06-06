أمير المدينة المنورة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وخلال اللقاء، اطلع سموه على الأعمال التي تقدمها الوزارة في المدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج هذا العام 1445هـ.

كما استمع إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسكان المقدمة لسكّان وزوار المدينة المنورة.

ونوّه الأمير سلمان بن سلطان بدور أمانة منطقة المدينة المنورة ودعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تطوير منظومة التنمية الحضرية وتنفيذ المشاريع البلدية والسكنية بما يُسهم في رفع جودة الحياة بالمنطقة في ظل الاهتمام والعناية الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع البلدي ودعمٍ للمشروعات التنموية التي تشهدها المنطقة.

من جهته، قدّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعم سموه ومتابعته المستمرة لمشاريع القطاع البلدي والسكني على مستوى المنطقة ومستهدفاتها المتوائمة مع رؤية المملكة 2030.