أمير المدينة المنورة يقوم بزيارة تفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بزيارة تفقدية لحلقات القرآن الكريم والمتون العلمية في رحاب المسجد النبوي، وذلك بحضور المشرف العام على الحلقات، إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن محمد القاسم.

وخلال الجولة اطّلع سمو أمير المنطقة على الحلقات التي تحتضن نحو 50 ألف طالب وطالبة حضورياً على مدار العام، بالإضافة إلى مُدارسة القرآن الكريم وتلقي علومه عبر حلقات الاتصال المرئي (عن بعد)، بإشراف أكثر من 1100 معلم ومعلمة، في حين خُصصت حلقات للطلاب من فئة الصم والبكم والمكفوفين، ويبلغ عدد الملتحقين بالحلقات 148 طالباً وطالبة.

كما قدّم فضيلة المشرف العام على حلقات التحفيظ والمتون العلمية في المسجد النبوي الشريف، ملمحاً عن تنوع الفئات العمرية المستفيدة من خدمات الحلقات، والتي تشمل الصغار والشباب وكبار السن وفق منهج التلقين والحفظ ومن ثم المراجعة، وصولاً إلى الإجازة في هذا الصرح الذي يقدم خدماته للملتحقين السعوديين بالإضافة إلى الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، بتقنيات مؤتمتة في مختلف التعاملات بنسبة 100%، بالإضافة إلى تخصيص حلقات للموهبين والموهوبات بمجموع 1196 منتسباً ومنتسبة.

يُذكر أن حلقات التحفيظ والمتون العلمية في مسجد رسول ﷺ خرّجت خلال العام الماضي 2022م، 580 طالباً وطالبة من الحافظين والحافظات، في حين بلغ عدد الإجازات في القرآن الكريم 1260 إجازة، كما أُجيز 15.625 طالباً وطالبة في السنة النبوية والمتون العلمية.